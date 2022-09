Jak šel pejsek do školy

Příběh pejska a kočičky o tom, co všechno pejsek prožil, než se poprvé vypravil do školy. Ale v psí škole pejsek ostudu neudělal a přinesl domů velikou jedničku. „…dneska půjdu do školy, jdu se učit úkoly, číst, psát a počítat…“

Účinkuje: Divadélko Romaneto