Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán Kozub, Vojtěch Fülep, Richard Fiala, Vavřinec Hradilek, Kryštof Krhovják, Petr Panzenberger, Peter Kočiš, Kevin Michael Clarke, Barbora Bočková, Anna Schmidtmajerová, Milan Cimerák, Filip Březina, Marek Příkazký, Jiří Rendl, Anna Cónová, Vladimír Čapka, Erika Stárková, Jiří Zeman, Jiří Roskot, Jaroslav Pížl, František Večeřa, Pavel Vacek, Radovan Král, Lenka Termerová, Adam Mišík, Oskar Hes, Karel Heřmánek ml., Matyáš Pekárek, Ernesto Čekan, Jaroslav Plesl, Mirka Louthanová, Josefína Krycnerová, Renata Kotápišová, Roy McCrerey, Andrea Miltner, Lukáš Křišťan Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.