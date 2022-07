Cena Jindřicha Chalupeckého

Mezinárodní porota se rozhodla do 33. ročníku nejvýznamnějšího místního ocenění pro autorky a autory do 35 let Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022 vybrat pět umělkyň a umělců. Jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní galerie Praha obnovily své tradiční partnerství v rámci společné výstavy, kterou kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga a Anetta Mona Chisa a která bude zahájena 23. září ve Veletržním paláci.

Společně s výstavou laureátek a laureátů bude zahájena také výstava letošního zahraničního hosta, kterým je v thajský multimediální umělec, Korakrit Arunanondchai.

Otevírací doba

Vstupné

VÍCE INFORMACÍ ZDE