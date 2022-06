Polypiknik pro všechny druhy lásky

Představte si, že je pozdní letní odpoledne. Jste v tiché zahradě mezi domy. Korunami stinných kaštanů probleskuje slunce. Krása a láska je všude kolem. Najednou má člověk pocit, že nemiluje jenom jednu či jednoho. Najednou má pocit, že může milovat dvě nebo dva. Třeba i tři! A že s nimi chce žít, být. Úplně normálně. A teď si představte, že to není jako, ale doopravdy. Na polyamorickém pikniku v Kině Kavalírka si o tom budete moct poslechnout, popřemýšlet, vše nacítit a taky potkat lidi, kteří tak chtějí žít a žijou. V příjemném stínu pod kaštany se bude diskutovat o tom, jaké to je být polyamoričkou či polyamorikem a žít s více partnerkami a partnery. Jak proběhl jejich comingout? Dá se říct, že více lidí znamená více lásky? A na jaké problémy takovéto vztahy nejčastěji ve společnosti narážejí? To vše a mnohem více se probere v dialogu s několika lidmi žijícími v konsensuální nemonogamii a také se vztahovým terapeutem. Kromě toho skvělé jídlo, skvělé pití a po setmění tematický film. Tohle vše je navíc prolog k připravované inscenaci Tumor: Polyamor. O metaforických mnohospojeních a lásce i tam, kde byste jí nečekali.

KDY A KDE KDY: 21. června v 17.00 KDE: Kino Kavalírka, Plzeňská 210, 150 00 Praha 5 VSTUP: Zdarma, ale doporučujeme registraci PROGRAM 17.00 Meeting people, drinks & food 18.00-20.00 Debata: Polyamorie: více lidí, více lásky? Moderace: Bára Šichanová Hosté: Tereza Těžká, Jaro Viňarský, Magdaléna Šipka & Mani Hindrich 20.00-20.30 Hang out & drinks 20.30 Projekce filmu Shortbus