Vyhrajte zájezd do Maroka od EXIM Tours

Nejnavštěvovanější outletové centrum Fashion Arena Prague Outletu pro své věrné zákazníky připravilo v rámci letní kampaně soutěž o osmidenní all inclusive dovolenou v pětihvězdičkovém hotelu v Maroku pro dvě osoby. Soutěž je pořádána ve spolupráci s ověřenou cestovní kanceláří Exim Tours. Soutěž je pro zákazníky Fashion Arény podmíněna členstvím v jejím věrnostním programu Fashion Club a nákupem v minimální hodnotě 7 000Kč, který musí být uskutečněn během června. Zákazník bude do slosování o výhru zařazen automaticky, stačí pouze aby při nákupech v zapojených obchodech použil kartu Fashion Club či aplikaci v chytrém telefonu. Vyhlášení soutěže proběhne do 14 dnů po ukončení soutěže. Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy. Soutěže se mohou zúčastnit jak stávající členové Fashion Clubu, tak i nově registrovaní. Více informací a kompletní pravidla naleznete na webové stránce https://fashion-arena.cz/fashion-club-soutez-exim-tours .