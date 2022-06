Raketová ruka 2022 Česká Baseballová Asociace ve spolupráci se svým pobočným spolkem Region Severozápad pořádá v rámci mezinárodního baseballového turnaje Pražský Baseballový Týden soutěž v hodu na rychlost pro mládež RAKETOVÁ RUKA. Hledáme nejrychlejší ruku v Praze a okolí ve věkových kategoriích: • do osmi let chlapci a dívky dohromady • do deseti let chlapci • do deseti let dívky • nad deset let bez omezení věku Soutěž bude probíhat ve třech dnech vždy před zápasem české reprezentace na výše uvedeném turnaji: • středa 22.6 od 17:00 do 19:30 v areálu Eagles Praha (Pálkařská 225, Praha 4 – Krč) • čtvrtek 23.6 od 15:00 do 17:00 v areálu Tempa Praha (Zelenkova 530/3, Praha 12 – Kamýk) • pátek 24.6 od 18:00 do 20:00 v areálu Eagles Praha (Pálkařská 225, Praha 4 – Krč) Vyhlášení nejlepších výkonů proběhne před sobotním zápasem české baseballové reprezentace. Soutěž není nijak omezená, zúčastnit se jí může kdokoliv, stačí přijít v daný čas do výše uvedeného areálu, kde se již o vás postará organizace soutěže. Soutěžící může přijít zkusit svoji rychlost každý den! Každý účastník obdrží drobné upomínkové předměty a nejlepší ve svých kategoriích ještě další ceny. Těšíme se, že na konci června budeme znát, kdo má nejrychlejší ruku!