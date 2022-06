Během 3. a 4. června 2022 proběhne v Mystic Skateparku na pražském ostrově Štvanice Crafted Postcovid, Beer & Music Festival. “Jedná se o festival deseti pivovarů, které byly založeny či začaly vařit během covidového období 2020 - 2022 a přivezou svá excelentní piva. Chceme ukázat, že i během omezení lock-downu se vyplatí dělat dobré věci a že odvaha a víra pomáhá i v těžkých časech.” charakterizoval akci Tomáš Benda, sládek pivovaru Psychovar a jeden z pořadatelů. Stánky pivovarů budou doplněny chutným občerstvením od sýrových pochoutek, přes veganskou kulinářskou kuchyni po masová degustační sousta. Během debužírování budou akci doprovázet DJ’s, večer pak na přilehlé stagi budou vystupovat kapely, které jsou špičkami ve svém oboru. “Místo dětského koutku plánujeme workshopy u skateových ramp, kam si rodiče budou moci odložit své ratolesti pod dohledem zkušených instruktorů.

Zastřešený Mystic Skatepark Štvanice navíc zajišťuje, že tato open-air proběhne za každého počasí.” doplnil Tomáš Rejman, provozovatel Mystic Skateparku a druhý z pořadatelů. Pivovary Účast na festivalu přislíbilo těchto deset pivovarů, které byly založeny či začaly vařit během covidového období 2020-2022: Psychovar (Řevnice) Proud (Plzeň) Rodinný pivovar Švihov (Švihov) Hákův parní pivovar (Mlékojedy) Vagabund (Česká Lípa) Panaczech (Praha) Pivovar Kos (Brno) Zdibský pivovar (Zdiby) Four Elements (Praha) Pivovar Prokopák (Praha) Na festivalu bude k dispozici degustační sklo o velikosti 0,3l. Kapely a DJ Hudební line-up je následující: Pátek 3. 6. : - 15:00 DJ Wlady (IT) - 18:00 Lozt Mezcal (MXN) - Mexican Live Funk & Rap - 21:00 Apple Juice (CZ) - Tuzex Punk aus Prag - 22:00 DJ Wlady (IT) So 4. 6. : - 13:00 DJ Wlady (IT) - 16:00 Dobi Boyz (CZ) - Punk & Rock - 18:00 Lozt Mezcal (MXN) - Mexican Live Funk & Rap - 21:00 The Spermbankers (NL, FIN, CZ) - Psychedelic Grunge Rock - 22:00 DJ Wlady (IT) Kde Mystic SkatePark, ostrov Štvanice, Praha Kdy pátek 3. června 2022 od 15.00 sobota 4. června 2022 od 13.00 Vstupné pro návštěvníky 150,- Kč na jeden den, 200,- Kč na oba dny. V ceně vstupného je degustační sklenice o objemu cca 0,3l. FB událost: https://www.facebook.com/events/1023078248585520