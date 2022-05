Rozpumpuj Metropoli s extrémními sporty

Měsíc červen bude v oblíbeném nákupním centru Metropole Zličín ve znamení akčního sportu. V sobotu 4. a neděli 5. června vždy od 13 do 18 hodin proběhne exhibiční zahajovací víkend SportFestu, kdy se divákům představí přední jezdci freestyle BMX & Scooteringu, kteří předvedou své nejlepší kousky na unikátní trojité U-rampě. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na aktivní sportovní program, workshopy a soutěže. Slavnostní zahajovací víkend zakončí svým koncertem Kapitán Demo. Následující červnové soboty pak budou v prostorách Metropole probíhat další soutěže a závody do seriálu Modular Pumptrack Challenge. Nákupní centrum Metropole Zličín ožije v červnu extrémními sporty. Pro všechny malé i velké příznivce je přichystán bohatý program a zabaví se jak nejmenší děti, tak i dospělí. Během zahajovacího víkendu SportFestu bude poprvé v Praze postavena trojitá mobilní U-rampa. Jedná se o unikátní překážku postavenou pro nejvyšší úroveň světového ježdění action sportů freestyle BMX & Scooteringu. Diváci tak uvidí ojedinělou show, během které vystoupí špičkoví jezdci z České republiky, například Tomáš Beran přední jezdec ČR Freestyle BMX reprezentace a dvojnásobný mistr ČR, Michal hovorka Mistr ČR v jízdě na minirampě nebo Richard Zelinka několikanásobný vítěz prestižního závodu s celosvětovou účastí King of Kings. Adrenalinovým víkendem diváky provede Jan Valenta, účastník závodů X Games ve Freestyle BMX. První akční víkend zakončí svým koncertem Kapitán Demo. Po zahajovacím víkendu bude sportovní zóna s modulárním pumptrackem přesunuta do vnitřních prostor Metropole Zličín a program pro veřejnost potrvá do neděle 26. 6., a to každý týden od čtvrtka do neděle. Navíc každou sobotu, tedy 11., 18. a 25. června se mohou návštěvníci těšit na moderovaný program se soutěžemi a závody do seriálu Modular Pumptrack Challenge. Jedná se o celorepublikový celoroční závod, kde se měří čas nejrychleji odjetého jednoho okruhu v pumptracku. Přijďte si s dětmi užít napumpovaný červen a vyzkoušet si tento atraktivní sport na vlastní kůži. Pumptrack i trojitá rampa budou mezi show k dispozici pro volné ježdění a workshopy, k dispozici bude k zapůjčení i celá výbava – kola, koloběžky i ochranné pomůcky. Akce SportFest je pro návštěvníky zcela zdarma. Více informací naleznete na www.metropole.cz.