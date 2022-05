LUXování. Při luxování vysajeme vše, co se nám dostane do cesty. Silný proud vzduchu natáhne dovnitř sběrné nádoby často nejen prach a špínu, ale také ztracené zlaté náušnice, zakutálený šroubek od mixéru, sponku do vlasů… Zaplať Pán Bůh! Je to zázrak! To, co jsme považovali za nenávratně ztracené, se díky vysavači našlo! Obsah sběrné nádoby či sáčku je zvláštní směsicí našeho já. Mísí se v něm špína a prach s drobnými předměty, či jejich částmi, zapadlými do nejzazších koutů našeho domova. V prachu dní se vznášejí fragmenty našeho světa.

19 lucemburských grafiků, sdružených ve spolku Empreinte, představuje v Galerii Hollar svou tvorbu. Je to výběr z prací každého z nich. Je to jakési luxování v jejich ateliérech.

