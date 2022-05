Divadelní lázně.cz Sylvie Tančírna

On a ona. Tradiční manželský pár ve středním věku. Děti odrostly, odešly “do světa” a do partnerského vztahu se vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie. Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Je to totiž fenka toho nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte představit! Co udělá její příchod se zajetými manželskými kolejemi…? A co vy, máte taky tak rádi svého psa? Netradiční romantická komedie o tom, že láska je jenom jedna.

Hrají: Otakar Brousek ml., Anna Stropnická/ Jaroslava Košková, Klára Cibulková / Miluše Bittnerová, Václav W. Kraus