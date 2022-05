Riddikulus! | Praha

Pocit, když pod neviditelným pláštěm vypijete máslový ležák. Pocit, když vám do dýňového džusu někdo přilije felix felicis. Pocit, když vám zrcadlo z Erisedu ukáže to, po čem toužíte. Pocit, když vám na parapetu přistane sova s dopisem z Bradavic. Ten pocit vás čeká v divadle o čtvrté neděli, kdy se den protne s nocí a do světa mudlů vstoupí tři herci odhodlaní povyprávět během jednoho večera příběh nejznámějšího čaroděje. Kotlíky bublají, duchové zpívají a na nástupišti 9 a tři čtvrtě na nás už čekají!