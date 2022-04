O pejskovi a kočičce

Pejsek a kočička se rozhodli dělat všechno tak, jak to dělají dospělí lidé. Třeba oslavit státní svátek. A před takovým svátkem se musí uklidit, vyprat prádlo a upéct dort, ale ti dva nevědí, jak se takový dort dělá. Patří do dortu myši? Perou se pejsci na třicet, nebo na čtyřicet? A jak spolu vůbec vydrží pes a kočka pod jednou střechou? Vezměte děti na zábavnou pohádku, která se inspiruje oblíbeným příběhem Josefa Čapka. Zahraje Divadlo paní Ptákové. OD 3 LET, VSTUP 80 KČ, DÉLKA 35 MINUT