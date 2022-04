Známě neznámí

Řada skladatelů nás neustále překvapuje svými díly. Mnoho z nich známe, ale zcela jistě existují pozapomenuté perly, které na své objevení ještě čekají. Písně letošních jubilantů Igora Stravinského (140 let od narození), Arthura Honeggera (130 let od narození), Daria Milhauda (130 let od narození) nebo Zoltá­na Kodálye (140 let od narození) takovými perlami nepochybně jsou, i když vás ve spojení s jejich jmény patrně překvapí.

Protagonisté tohoto koncertu, mezzosopranistka Jana Hrochová a mladý barytonista Robin Červinek patří k vyhledávaným písňovým interpretům, což je jistě příslibem neopakovatelného zážitku. V písních Igora Stravinského se k nim připojí i další instrumentalisté. Klavírních partů se ujme oceňovaný klavírista Bohumír Stehlík.

Skladby budou provedeny v originále a doplněny českými titulky.

Program:

Igor Stravinsky: Three Songs from WIlliam Shakespeare; Berceuses du chat

Arthur Honegger: 6 poésies; Quattre Poems

Darius Milhaud: Poëmes Juifs

Zoltán Kodály: Öt dal, op. 5

Účinkující:

Jana Hrochová – mezzosoprán

Robin Červinek – baryton

Bohumír Stehlík – klavír