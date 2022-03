Jamison Ross (USA)

Jamison Ross je americký jazzový a soulový bubeník a zpěvák. Je vítězem mezinárodní soutěže Thelonious Monk International Jazz Drums Competition v roce 2012. Ross vydal své debutové album Jamison na Concord Jazz (2015) a jeho druhé album All For One vyšlo v roce 2018. Hudba Jamisona Rosse je tvořena směsí jazzu, R&B, soulu, gospelu a blues. Jako bubeník má neskutečný drive a posouvá svojí již tak skvělou kapelu k ještě většímu „groovu“. Jako zpěvák propůjčuje celé hudbě svůj oduševnělý, znělý a jistý hlas. Spojení rytmu a melodie v jedné osobě dodává celku neskutečnou energii a dává vzpomenout například na u nás již dobře známého zpěváka a bubeníka Joshe Diona z dua Paris Monster. Koncert bude hudebně velmi kvalitní a zároveň posluchačsky atraktivní!