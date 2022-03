Mezigenerační výstava Emoce sítí a nití představuje dřívější i aktuální tvorbu Daniely Mikuláškové (* 1974), Miriam Macků (* 1964) a Ladislava Daňka (* 1958), kteří se každý po svém, a zároveň v určité názorové shodě zabývají vytvářením sítí, v případě vystavujících autorek však rovněž emocionalitou nití. Širší umělecko-historický kontext do výstavy vnášejí díla první dámy českého art brut Anny Zemánkové (1908–1986). Ta zosobňuje pro vystavující trojici natolik fascinující osobnost, že se rozhodli představit její tvorbu v jiném kontextu, než v kterém byla doposud z důvodu jisté rigidnosti kunsthistorických kategorií prezentována. Tvůrci: Daniela Mikulášková Miriam Macků Anna Zemánková Ladislav Daněk Vernisáž proběhne v úterý 8. března 2022 v 18 hodin a setkání s tiskem v 17:00 v Galerii kritiků, Palác Adria 1.patro, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1. Výstava potrvá do 3.4. 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Kurátor: Ladislav Daněk tel: +420 608 061 414 e-mail: danek@muo.cz