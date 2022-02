Objevujeme město: Nová scéna

Jde se do divadla! A to brutálně! V březnu se v CAMPu věnujeme architektuře z období 1958–89 a právě v této době byla postavena i brutalistní budova Nové scény Národního divadla. Se stavbou, ve které sídlí CAMP, mají jednu věc společnou – obě navrhl architekt Karel Prager. Podíváme se, v čem jsou si budovy podobné, a zblízka prozkoumáme prostory Nové scény. Kolik skleněných tvarovek je na její fasádě? Co je to hadec? Jak vypadá taneční sál v Národním divadle? A vážně je v této budově sauna?

Sejdeme se v 15.00 v CAMPu a půjdeme pěšky. Na místě nás čeká komentovaná prohlídka a jako vždy jsou pro vás připravené otázky a úkoly.

VÍCE INFORMACÍ ZDE