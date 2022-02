Letní příměstský tábor InDance

Pro ty z vás, kteří by si rádi v létě zatančili s našimi lektory a strávili báječný týden s kamarády, jsme připravili novinku - pojďte s námi na Příměstský InDance tábor! Pětidenní tábor, od pondělí do pátku, je určen pro všechny zájemce o tanec a táborovou zábavu od pěti let. Vítáni jsou stálí členové naší Taneční školy InDance, stejně tak i nováčci, které láká možnost pořádně si zatančit a poznat nové přátele. Tábor je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Lekce povedou zkušení lektoři naší školy a spolu s dalšími skvělými vedoucími zajišťují nabitý program na celý týden.