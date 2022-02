pavelKryz Beata solitudo / Blažená samota, výstava obrazů a kreseb

Výstava akademického malíře, Pavla Kříže/PavelKryz/ představuje kolekci obrazů a kreseb z posledních deseti let. Ukazují zdánlivě všední situace ztvárněné v nečekaných souvislostech. V obrazech se prolínají obyčejné děje s příběhy, které mohou působit až znepokojivě a vyvolávat nejistotu a otázky, co všechno se stane nebo co by mohlo stát a co asi vzniklé vztahy naznačují. Kryz tak navazuje na stále živý odkaz magického realismu počátku minulého století, který překvapoval zvláštními, nečekanými a na první pohled nepochopitelnými vztahy. Pavel Kryz pražský rodák, absolvent AVU, atelieru figurální malby, malíř a grafik je zastoupen v evropských galeriích a soukromých sbírkách na celém světě. Absolvoval studijní a stipendijní pobyty ve Švýcarsku, Německu, Francii a itálii. Po mnoho let pracuje ve svém atelieru v centru Prahy. Web: www.Pavel Kryz.cz Galerie v přízemí Novoměstské radnice OTEVÍRACÍ DOBA: út - ne 10 - 18 hod (mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza) VSTUPNÉ: plné 50 Kč / snížené 20 Kč / rodinné 100 Kč Vstup do Galerie v přízemí je z průjezdu z Vodičkovy ulice po dvou schůdcích. Pro vjezd a výjezd invalidního vozíku je možné si zapůjčit u ostrahy Novoměstské radnice ližiny /vstup do vrátnice z nádvoří vlevo/.