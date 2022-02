Petr Hecht - Cimrmani

Petr Hecht fotografuje Divadlo Járy Cimrmana už pětadvacet let. A jeho fotografický archiv obsahuje několik tisíc snímků, které dokumentují nejen tuto legendární scénu. Zároveň byla pokřtěna stejnojmenná kniha, jejímiž kmotry se stali Zdeněk Svěrák s publicistou a historikem fotografie Pavlem Schleuferem. „Jára Cimrman, ten, největší „Čech”, hrdina, který žil/nežil, je zvěčněn archaickou ustupující fotografickou metodou. Vidím v tom symbol cimrmanovského mýtu s jeho zařazením do národní mytologie. Podstatné je, a to je zdrojem optimismu, že tento fotomateriál podá obraz cimrmanovského divadla i po mnoha desetiletích. I za padesát let bude z něho obraz hmotný, filmy s portréty se budou moci stále držet v ruce, nebudou zaklety do digitální podoby.

Při prohlížení Hechtových barytových fotografií s postavami Cimrmanových her vnímám až s mrazením v zádech, že právě tato klasická forma je vpravdě zvěčněním křehkého Cimrmanova génia. Je čímsi jako důkazem stálostí,“ říká Pavel Scheufler. Stavte se v galerii, prohlédněte si výstavu, kupte si skvělou knihu a pomozte dobré věci. 50 korun z prodeje každé knihy jde totiž na konto Centra Paraple. Využijte příležitost komentované prohlídky, která se za přítomnosti autora a herce Petra Bruknera uskuteční 3. 3. 2022 v 16.30.