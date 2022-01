Světy české animace

Animované filmy nás provázejí od dětství, snad proto, že dokáží kouzelně oživit i jinak neživé věci. Ale co to vlastně animace je? Co všechno se dá animovat a kdy vlastně animace vznikla? Jak a díky komu se zrodily všechny ty fascinující pohádky, filmy a večerníčky? Nejen na tyto otázky odpovídá tato výstava.

VÍCE INFORMACÍ ZDE