Konference: Mě100

Ekonomika vs. územní plánování. Šestý ročník studentské vědecké konference navazuje na minulá setkání a zaměřuje se i letos na ekonomiku v měřítku města a regionu. Na konferenci budou prezentovány rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů. Konference je zaměřena jak na širokou veřejnost, tak i na odbornou komunitu z řad vědeckých výzkumníků, tak i profesních odborníků.

Letos pozvání přijali Nikos Karadimitriou z londýnské The Bartlett School of Planning, Michael Manlangit z UCL School of Management a Martijn Kanters, holandský urbanista, který dlouhá léta působil i v České republice. Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.

