Radkin Honzák: Psychosomatika | Webinář

Pojem, který v sobě nese jistou dávku kontroverze a čím dál víc poutá pozornost laiků i odborníků. Obhájci i odpůrci ho často mají na svém debatním programu, ale co se vlastně ukrývá za tím slovem psychosomatika? Může onemocnění fungovat jako celek, který odráží nejen biologické, ale i psychologické a sociální faktory? Co nám může přinést přístup, který sbírá střípky diagnózy z těla i duše, aby vyskládal celkový obraz pacienta? Mohou mít některá onemocnění čistě psychologický základ a dá se jim předcházet psychohygienou? Zjistěte, co se skrývá za hranicemi medicíny, v přednášce legendárního psychiatra Radkina Honzáka! Ten nám ve svém webináři přiblíží výsledky svého více než 50letého hledání pravdy o zdraví a nemoci. Ukáže nám, že dívat se na věci z různých úhlů je důležitým doplněním pohledu medicíny na člověka, jenž je v současnosti považovaný za čistě biologický preparát.