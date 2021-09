Opráski sčeskí historje: Kabel Čapeg & Horori s TGM

Jen pouhých deset dní potrvá výstava oblíbeného autora Oprásků sčeskí historije. S podtitulem Divná výstava do divné doby má na mušce blížící se volby, Pátečníky i předvolební hovory TGM s Karlem Čapkem. Společně s JAZem tak můžeme hledat odpovědi na zásadní otázky jako: Co probírá hlava státu s intelektuální elitou republiky? Co z toho všeho vzejde? A jak ničivý účinek má vlastně náprsní kapsa smokingu plná krakatitu?

JAZovy Opráski sčeskí historije jsou téměř jedno desetiletí fenoménem. Originální kresby a hlavně velmi svérázné užívání českého jazyka, které působí jako brutální soustava překlepů a hrubých chyb, vtipně reagují na aktuální politické dění i naší historii.