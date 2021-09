Dejan Terzic Axiom

Fenomenální bubeník Dejan Terzić se svojí kapelou vyzve publikum k „tichému tanci“

Silent Dancer, Tichý tanečník, se jmenuje aktuální album Dejana Terziće a jeho nadnárodní skupiny Axiom. Kvarteto ovšem umí vytvářet i velmi temperamentní world jazzové nálady, což dokáže i 14. listopadu 2021 v pražském klubu Futurum.

Specialitou Dejana Terziće je originální proplétání americké jazzové tradice s různými formami evropské, a jak vyplývá z jeho kořenů zvláště středomořské lidové hudby. Osobitý skladatelský styl i sound Dejan zkrátka vyvodil ze dvou různých principů – axiomů. Zde hledejme i původ názvu Dejanova kvareta: Axiom.

Dejan Terzić se narodil v bývalé Jugoslávii, ve městě Banja Luka na území Bosny a Hercegoviny. Když mu byly tři roky, přestěhovali se jeho srbští rodiče do Německa. Tam začal Dejan v šesti letech navštěvovat lekce klavíru. Ve dvanácti ho uchvátily bicí nástroje a k jazzu se dostal jako mnoho jiných, prostřednictvím sbírání zkušeností v rockových a funkových kapelách. Jazz odjel studovat v roce 1991 ke zdroji – do Států. Nejprve do Vermont Jazz Center a posléze do New Yorku. Po návratu do Německa završil studentská léta na konzervatoři ve Würzburgu pod vedením amerického bubeníka Billa Elgarta. Následovala řada cen na mezinárodních soutěžích, namátkou titul Nejlepší bubeník na Kraków Jazz Festival 1994 či Nejlepší hudebník na International Jazz Festival Oberkochen 1995.

Vstup mezi hráčskou elitu zajistilo Dejanovi členství v triu italského pianisty Antonia Faraa, ke kterému se se přidal v roce 1999. A také natočení alba Far Out (2002), na které Antonio Faraò přizval amerického saxofonistu Boba Berga. Odtud pokračovala Dejanova cesta například do kapel dánského trumpetisty Jense Winthera či německé pianistky Anke Helfrichové, kde si při nahrávání alba Better Times Ahead (2006) zahrál s Royem Hargrovem. Mezi hudebníky, se kterými koncertoval či natáčel, může dnes Dejan uvádět tak slavná jména jako Joe Lovano, Lee Konitz, Enrico Rava nebo Maria Schneiderová. Jako kapelník debutoval na albu Terzić Quartet – Four For One (1999).

Nadnárodní sestava Axiom přitom není Dejanovým jednorázovým projektem. Dávno se stihla brilantně sehrát. Má už za sebou úspěšné, v New Yorku natočené album Prometheus (2016), na kterém figurovala stejná muzikantská sestava, jaká nyní přijíždí do Prahy s novým repertoárem. Terzić do ní vybral skutečnou hráčskou elitu.

S americkým saxofonistou a klarinetistkou Chrisem Speedem spolupracoval Dejan Terzić už ve své kapele Underground, založené v roce 2003. Speed pochází ze Seattlu. Od roku 1992, kdy se usadil v New Yorku, patří k nejzajímavějším hráčům tamní scény. Hrál například Johnem Hollenbeckem či Kurtem Rosenwinkelem.

Srbský, ve Francii usazený pianista Bojan Zulfikarpasic, vystupující pod zkráceným jménem Bojan Z, není našemu publiku neznámý. Poprvé se u nás objevil na 13. Mezinárodním festivalu jazzového piana (2008). V roce 2017 vystoupil na festivalu Respect s bretonským zpěvákem Erikem Marchandem. Spolupracoval či spolupracuje s Michelem Portalem, Arim Hoenigem, Nguyênem Lê či mauretánskou zpěvačkou Maloumou a jeho sólová diskografie čítá desítku titulů. Mimochodem, Bojan je i svérázný vynálezce, z osobitě upraveného elektrického piana si vytvořil vlastní nástroj, který nazývá xenofon.

Novozélandský, od roku 1994 v USA žijící kontrabasista Matt Penman je členem SF Jazz Collective. Spoluzakládal hvězdný kvartet James Farm s Joshuou Redmanem, Aaronem Parksem a Erikem Harlandem (výtečné eponymní album vyšlo v roce 2011) a do svých projektů ho zvou John Scofield, Kurt Rosenwinkel či Joe Lovano.