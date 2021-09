White Lies v Praze

White Lies přijedou 5. května 2022 do Lucerna Music Baru s novým v pořadí už šestým albem As I Try Not To Fall Apart, které vychází 18. února 2022 na [PIAS]. Jako první ochutnávku z nové desky zveřejnili titulní píseň As I Try Not To Fall Apart.

Nové album bylo nahráno ve studiích Sleeper a Assault & Battery studios v západním Londýně s dlouholetým spolupracovníkem producentem Edem Bullerem, s kterým vytvořili mnoho svých alb včetně debutu To Lose My Life…, a s Claudiusem Mittendorferem (Weezer, Panic! At The Disco), který také produkoval několik skladeb a celé album míchal.