Výstava Centra Paraple k výročí Zdeňka Svěráka

Centrum Černý Most vás s radostí zve na slavnostní vernisáž výstavy Centra Paraple. Historii centra, které v České republice již 27 let pomáhá lidem s poškozením míchy, mapují fotografie Honzy Altnera a Tomáše Lisého. Výstava zachycující činnost, aktivity a přátele Centra Paraple, kteří ho doprovázeli od jeho vzniku v roce 1994. Slavnostní vernisáží vás v úterý 14. září od 15 provede oblíbený herec, scénárista a zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák. Tak neváhejte a navštivte Centrum Černý Most, které je pro návštěvníky otevřené každý den od 9 do 21 hodin.