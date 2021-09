Kino klub Zahrada – Láska pod kapotou

Odhodlaný padesátník Jaroslav má v životě dvě vášně. Rychlá auta a školní lásku Jitku, která mu po zpackaném manželství vrátila naději a chuť jít dál. Jitka, služebně nejstarší autokrosová řidička v Čechách, by sotva našla lepšího mechanika a kouče, než je Jaroslav. Ten pro ni znovu a znovu staví z ojetin závodní auta a společně doufají ve vítězství. Sportovní klání je jen kulisou pro skutečný „závod života”, ve kterém pár zatím nepatřil mezi favority. Frustrace a deziluze minulosti tak mohou nabrat překvapivý směr. Režisér Miro Remo přichází s příběhem z moravsko-slovenského pohraničí, kterému nechybí drama ani humor. Režie Miro Remo. Dokument. ČR, Slovensko 2021, 85 minut. Nevhodné do 12 let. https://www.csfd.cz/film/775939-laska-pod-kapotou/prehled/