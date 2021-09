Z chemické laboratoře do lékárny na nejbližším rohu je to často jen pár stovek metrů. Ale molekula léku na téhle cestě projde procesem za stovky milionů dolarů, na kterém se podílejí často tisíce lidí. Tedy ta molekula, která má štěstí a dojde do cíle. Tři takové látky a jejich tři „otce“, z nichž jedním byl i geniální český chemik profesor Antonín Holý, sleduje hra Elegance molekuly. Zkoumá vznik a velice dramatický průmyslový vývoj látek z českých chemických laboratoří, které dnes léčí AIDS u více než osmdesáti procent pacientů na celém světě.

Otto Wichterle měl svoji slavnou historku o tom, jak na stavebnici Merkur sestrojil přístroj na odstředění prvních kontaktních čoček. Hra Petra Zelenky hledá takový „Merkur“ v životě chemika Antonína Holého.

Příběh o silné vizi, předvídavosti, štěstí a odměně, která přišla příliš pozdě.

Inscenace vznikla s podporou a s finančním přispěním Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.

Hra oceněna v rámci Cen divadelní kritiky 2018 jako nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2018.