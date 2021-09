Dokument Autismus jako dar je citlivou výpovědí rodičů devítiletého autisty Ángela. Na jeho "postižení" či "zvláštnost" se dívají z jiného úhlu pohledu než většina společnosti, je to pro ně dar. Příležitost k sebepoznávání a sebevzdělávání se. Ángel je jejich inspirací a velikým učitelem. Do jejich domu chodí řada dobrovolníků, aby v herně pracovali s Ángelem podle principů Son Rise Programu. Je to metoda, která v Česku není tolik známá a rozšířená. Jejím cílem není vtáhnout autistu do světa našeho, nýbrž sdílet svět jeho.

Zatímco dobrovolníci se dostávají do tajů Ángelova autistického světa, Ángel pomalu otevírá bránu a vstupuje do toho našeho. Všichni se přitom shodují v tom, že Ángel má jakýsi šestý smysl, kterým odhaluje vnitřní zranění každého, kdo s ním pracuje. Můžeme si klást otázku, kdo je tady vlastně ten postižený a kdo je dobrovolník? Kdo pomáhá komu? Je to Ángel, nebo osoba, která je s ním v herně?

Česko, 2017, 26 min

Režie: Josef Dvořák