Artmosféra a Tukuturi na Kamině

Srdečně zveme na koncert kapel Artmosféra a Tukuturi na Kamina Boat. Nenechte si ujít! Kapela Artmosféra vznikla v roce 2011. Uskupení muzikantů se vyznačuje tvorbou vlastní autorské hudby. V letech 2014-2016 se umisťovali v žebříčku Českého slavíka v kategorii Hvězda internetu, za sebou mají nespočet koncertů mimo jiné i na festivalech Colours of Ostrava, Votvírák, Mezi ploty, Sázavafest, Rock For People, Open Air Music Fest Přeštěnice, Smetanova Litomyšl, či televizní vystoupení např. ve Snídani s Novou. V roce 2016 vydali svoje druhé CD s názvem „Červenej nos“, které kapela pokřtila ve velkém stylu v pražském music baru La Loca za přítomnosti zvučných jmen české hudební scény. Role kmotrů se ujali Ondřej Soukup, Ondřej Gregor Brzobohatý a David Solař. V roce 2017 složili hudbu ke spotu k nové kampani projektu Srdcerváči. Videoklip k jejich písni „Sen čeká za dveřmi“ vznikl pro internetovou televizi televizeseznam.cz, kde je od února 2019 ke shlédnutí. V distribuci Supraphonu vyšly singly „Ke štěstí“ a "Zákoutí", které kapela natočila pod producentským dohledem Jana P. Muchowa. V roce 2021 se na televizních obrazovkách v seriálu Kukačky objevili v roli hudebníků členové Artmosféry Milan Chlup a Vít Blažek. V plném složení pak kapela nahrála pro seriál několik skladeb. Písně nazpívala Jitka Čvančarová a na jednu z nich se připojil i legendární houslista Jan Hrubý. Ke spolupráci kapelu přizval hudební skladatel David Solař, který k třináctidílnému feeling good seriálu České televize zkomponoval hudbu. Artmosféru můžete slyšet mimo jiné na rádiích: Fajn Rock Music, Proglas, Kiss, Rádio Contact Liberec, Radio Beat, nebo Patriot. www.artmosfera.cz Kapela TUKUTURI vznikla na podzim roku 2017 jako projekt multiinstrumentalistky a skladatelky Karoliny Šustové. V srpnu loňského roku se k ní připojily baskytaristka Tereza Čepková a bubenice Klára Böhmová. Trio charakterizují texty, co vedou k zamyšlení, svébytná melodika, propracované instrumentální linky a osobitý projev.