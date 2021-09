Gabriel Loci uvádí Happy end v hotelu Chateau Switzerland

Gabriel Loci otevírá brány dalšímu neobyčejnému představení, umělecký soubor Depresivní děti touží po penězích si ´vypůjčil´ prostory Gabriel Loci pro svůj imerzivní divadelní projekt Happy end v hotelu Chateau Switzerland. Exkluzivně po tři večery čeká na diváky nevšední inscenace, jejíž ústředním tématem je smrt, divák bude moci mimo jiné v tematických pokojích nahlédnout na druhý břeh. Duch areálu Gabriel Loci přinese tento mimořádně intenzivní zážitek 12., 13. a 14. září. Imerzivní divadlo je specifické představení, které zapojuje diváka do inscenace, a tím zintenzivňuje jeho zážitek. Divák se může ve vymezeném prostoru volně pohybovat, sledovat dění, anebo do něj vstupovat. Program představení Happy end v hotelu Chateau Switzerland je určeno pro ty, co chtějí něco zažít a také pro ty, co chtějí jenom pozorovat. Představení se zaměřuje na význam slovního spojení Happy end, který neznamená pouze štěstí, ale i konec. VIP párty hotelu Chateau Switzerland nabídne program s koncertem operních árií umírajících hrdinek, filozofickou masterclass o konečnosti, módní přehlídku, stand up ve varieté La Petit Mort, návštěvu aukčního domu Carpe diem či poslední večeři v luxusní hotelové restauraci Memento. Večer bude korunován opulentním divadelním představením It’s too late to lament. Divákovi nabídne možnost připravit se v předstihu na svůj odchod ze světa, na svou smrt či pokoj, který (ne)nabyde. Společnost Cimex Invest, která Gabriel Loci, koupila na sklonku roku 2020 od České pošty, jej proměnila v minulých měsících v originální umělecké a kulturní centrum. Unikátní komplex o rozloze 16 000 m2 postavený v novorománském stylu na konci 19. století, tak dnes hostí filmaře, firmy, svatebčany, módní návrháře, designéry a umělce. V říjnu se jeho brány opět otevřou největšímu designovému festivalu současnosti Designbloku. Zahrada kláštera se proměnila v letní scénu, třikrát týdně se zde promítají filmy z domácí i světové produkce, venkovní jeviště pak nabízí zajímavou dramaturgii a občerstvení zajišťuje venkovní Bar Gabriel. Kdy? 12., 13., 14.9. 20:00 Kde? Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5 - Smíchov Cena: 350-450 Kč Délka představení: 180 min Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na: Happy end v hotelu Chateau Switzerland | Vstupenky na představení 12. 9., Praha 5 | GoOut