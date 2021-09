O AKCI „NATURE THEATER OF OKLAHOMA (USA) BURT TURRIDO: AN OPERA“

Festival Pražské křižovatky

Vůbec první opera této skupiny vypráví příběh izolované společnosti s přídechem humorného existencialismu. Trosečníka okamžik před utonutím zachrání záhadná krasavice. Byl to přízrak, nebo mořská panna? Přenese ho na pobřeží, na poslední kus pevniny. Zde, na místě zcela holém, kdysi zvaném Zelená zem, žijí duchové původních obyvatel, kterým vládne despotický královský pár. Trosečníka pojmenují Burt Turrido a nejdřív z něj učiní svého otroka. Když však v této úloze selže, uvrhnou ho do vězení. Protože se však nacházíme v operním žánru, tragédie zdaleka nekončí: ještě se na scéně objeví katastrofální bouře, neposkvrněné početí, vražda, milostný trojúhelník, falešná poprava, narození, invaze vetřelců, únos – a konec by nebyl nic bez nabodnutí někoho na narvalí kel.