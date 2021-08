Lakomá Barka – Divadlo KAKÁ

Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice.

Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně naopak.

Kdo je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá?

A je lakomá jenom Barka?

A proč se jenom Barka ocitne v nesnázích?

Anebo je to ve vesnici Dej-více ještě úplné jinak?

To se teprve dozvíte v pravdivém příběhu Jana Wericha.

Marionetová pohádka s dominantní scénou.





Vhodné pro děti od 3 let.

Délka představení: 45 minut

Koncept, dramaturgie, režie a hrají: Štěpánka Vanická