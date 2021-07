Rubín Letí na Venuši - Zlý jelen

Série divadelních představení tří divadelních spolků (Depresivní děti touží po penězích, A Studio Rubín, Divadlo Letí), která proběhne ve dnech 10.–20. srpna v Kasárně Karlín.

Rubín Letí na Venuši propojí tři spřízněná nezávislá pražská divadla, která díky svému výraznému dramaturgickému směřování společně divákům nabídnou pestrý program, jehož hlavním pojítkem je snaha poukázat na výrazná současná témata prostřednictvím moderní obrazivé režie.

Rubín Letí na Venuši uvítá diváky každý večer pod širým nebem v unikátních prostorách Kasáren Karlín s ojedinělým geniem loci. Program probíhající se dvěma přestávkami od 10. srpna do 20. srpna nabídne dohromady devět večerů s tím nejlepším z pražského nezávislého divadla.

Ekoteroristická hororová komedie s detektivní zápletkou.

Václav Kliment Klicpera feat. David Lynch. České národní obrození feat. surrealismus. Fraška feat. filozofické podobenství.

Kdo zabil zlého jelena? A co jsou zač ti divní ptáčkové, co se teď potulují knížecím lesem? Koho si půvabná Růženka nakonec vezme, a s kým se vyspí? Jsou Ivan a Ivana dvojčata, nebo je to jen shoda jmen? Jaké tajemství skrývá Myslibor? A jaký je nejepší recept na jelení kýtu? Z chaloupky není úniku, neboť ji obestoupila rozlícená zvěř.

Inscenace čerpá inspiraci ze hry Zlý jelen (1849) Václava Klimeta Klicpery a článku Jelen sebral na honu myslivci kulovnici a utekl s ní do lesa, který byl v listopadu 2020 zveřejněn na zpravodajském serveru iDnes.

Hrají: Tomáš Čapek, Daniel Krejčík, Anežka Rusevová, Martina Jindrová, Jiří Racek, Jiří Ratajík, Petra Mošovská, Petr Matyáš Cibulka