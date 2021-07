Muzika v parku - IMT Smile

IMT Smile po roce přijíždějí opět do Prahy, a to v rámci projektu Muzika v parku. Mimo známých hitů vám představi i skladby z nového CD.

Pred pár týždňami skupina IMT Smile vydala nový singel MIESTO. Singel bol rovnako predzvesťou nového a dlho avizovaného albumu.

„Veľmi sa teším z tohto albumu. A veľmi mu verím. Sú to piesne, ktoré sme tvorili od leta 2019, kedy vznikla filmová Príliš osobná známosť s Nikol Štíbrovou, až do marca 2021. Okrem spomínanej piesne s Nikol sme album nahrávali v Birdland štúdiu pri Manínskej tiesňave. Nádherné miesto. Absolútny kľud. A aj to bolo veľmi dôležité pre samotné nahrávanie. Ako prvú sme nahrali pieseň Navždy a postupne počas tohto obdobia sme absolvovali niekoľko nahrávacích session“ Približuje vznik albumu líder IMT Smile Ivan Tásler.