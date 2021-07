Hradozámecká noc pro děti

Hradozámecká noc na Chvalském zámku slibuje nevšední zážitek uprostřed letních prázdnin. O poslední červencové sobotě připravujeme pro rodiny s dětmi pohádkový program tematicky doplňující letošní TOP výstavu Pohádková země Vítězslavy Klimtové. Čas po běžné zavírací době nabídne zážitky všeho druhu: komentované prohlídky se skřítkem ze zámeckých podzemních chodeb, kulinářský workshop aneb jak se vaří v podzemí, divadelní představení na nádvoří v podání divadla Buchty a loutky a pro odvážné například i možnost spustit se po provaze do středověké zámecké lednice. A to vše ve večerních hodinách a s ojedinělou pohádkovou atmosférou.

Přijměte, prosím, pozvání do pohádkového světa na Chvalském zámku!

17:00 – 21:00 hod. kuchyně pro malé skřítky pod zámeckým kaštanem: Chcete vědět, jak se vaří v podzemí? Těšte se na dobroty i laskominy paní skřítkové i na kulinářský workshop pro děti.

18:00 – 22:00 hod. komentované prohlídky se skřítkem ze zámeckých podzemních chodeb nabídnou netradiční prohlídku zámeckých prostor i výstavy paní Klimtové. Rozverný skřítek Fridolín navíc nezapomene rozehrát zámecký orchestrion, co vyhání myši z děr a dychtivé zájemce o exkurzi do podzemí spustí po provaze do středověké lednice na to tata … Komentované prohlídky se skřítkem Fridolínem začínají vždy v celou hodinu od 18 do 22 hodin, poslední prohlídka ve 21 hodin.

18:00 – 22:00 hod. prohlídky bez průvodce; máte-li pro strach uděláno, můžete se na prohlídku zámku i výstavy vydat sami bez průvodce.

19:00 – 19:50 hod. pohádka Skřítek v podání divadla Buchty a loutky na zámeckém nádvoří; nezávislé alternativní loutkové divadlo Buchty a loutky pravidelně hostující ve Švandově divadle odehraje na zámeckém nádvoří poutavý příběh ze světa skřítků, kde nechybí legrace ani vážná témata a radost z pohádkového vyprávění zažívají dospělí stejně jako jejich děti. Představení trvá 50 minut, tedy můžete zkombinovat s komentovanou prohlídkou v 18, 20 či 21 hodin.

INFORMACE O VSTUPNÉM