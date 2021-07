Jóga mezi obrazy

Pojďte dosáhnout klidu mysli a harmonie těla v jedinečném prostředí galerie, soustředící se na to nejnovější ze současného umění. Večerní relaxační hatha jóga s lektorkou Evou je zpátky. ???

Hledáte netradiční zážitek? A už jste někdy cvičili jógu v bývalé továrně a navíc v galerii? Přijďte načerpat kreativní energii, zbavit se stresu a na chvíli se zastavit po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede Eva Indruchová, certifikovaná instruktorka Hatha jógy, registrovaná u mezinárodně uznávané organizace Yoga Alliance. Eva se józe věnuje přes 10 let a její lekce jsou jemné a pomalé. Hlavním cílem je znovu objevit sám sebe, naučit se naslouchat svému tělu a uvolnit se. Součástí každé lekce je i závěrečná aroma relaxace. Lekce jsou vhodné pro všechny, a to včetně úplných začátečníků.