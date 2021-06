Ufftenživot: This is not a love song

Melodie. Refrén. Slova. Choreografie. Obraz. Populární písně, stejně jako celý hudební průmysl, ovlivňují lidské život, ať chceme nebo ne. Někdy jsme pasivními posluchači, jimž se písně jen tak mimoděk ukládají do paměti a podvědomí a jindy pro nás popstars a hudební skupiny představují vzory a ikony, ke kterým se od mala upínáme. Nejen milostné písně nám poskytují různorodé předobrazy o lásce, a životě, k nimž máme tendenci se následně vztahovat. Podle Darwina jsou všechny písně o lásce a sexu. Možná, že vizionářsky předvídal jak bude vypadat hudební průmysl v dnešní době. Tři ženy zkoumají na jevišti všudypřítomnost a sílu populárních písní. Do jaké míry jsme složeni ze střípků a znaků útočících videoklipů? Uvědomujeme si to? Jakými nositeli informací a hodnot se pak stáváme my?

