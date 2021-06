Noga Erez, izraelská hudebnice, rapperka a producentka je na svém druhém albu Kids sebevědomější než když dříve. Se svým tvůrčím i životním partnerem Orim Roussoem navazuje na politicky nekompromisní debut Off the Radar, na desce se ale pouští i do osobních témat.

Oproti debutu je deska Kids mnohem barevnější a proplétají se jí odkazy k R&B nulté dekády i současné klubové scéně. Svou hravostí a úderností zase připomíná rané desky Gorillaz nebo M.I.A..