Prohlídka - Velký strahovský stadion - z tribuny na tribunu

Nabízíme vám unikátní možnost prozkoumat útroby jednoho z největších sportovních stadionů světa. Komentovaná prohlídka Velkého strahovského stadionu vás zavede do prezidentského salonku, na západní tribunu, ochozy nebo do velitelského můstku. Dozvíte se více k historii tohoto kolosu, který hostil v minulosti všesokolské slety, spartakiády, koncerty či vojenské přehlídky a jehož původní část je dnes pod památkovou ochranou. Na závěr máme pro vás připraveno ještě jedno překvapení. Odvážlivci mohou vystoupat 130 schodů do tzv. „skleníku”, místa, kde stávala dříve vstupní brána, a kde se otevírají úžasné výhledy na celý stadion.

Praktické informace



Místo setkání je před vrátnicí Velkého strahovského stadionu, která se nachází u spojovacího mostu se stadionem Evžena Rošického. Ocitnete-li se na straně Strahovských kolejí/bazénu nebo sportovního areálu Sparty, pak jste špatně a musíte na druhou stranu stadionu. Vjezd autem na parkoviště před vrátnicí (a pod mostem) je možný, parkování není zpoplatněno. Telefonický kontakt na průvodce bude pro případ “nouze” uveden na vstupence.

Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.

Upozorňujeme, že ve vybraných prostorách je třeba se chovat s ohledem na stav objektu velmi obezřetně a následovat pokynů průvodce. Vstup na stadion je na vlastní nebezpečí. Doporučujeme vhodnou, nejlépe turistickou obuv, kvůli nepravidelnému povrchu (podpatky jsou zcela nevhodné).

Platí přísný zákaz vstupu se zvířaty.

Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.

Lektorkou komentované procházky je průvodkyně Martina Dvořáková. Průvodkyně nebude mít při výkladu nasazenou roušku (vládní nařízení to umožňují).

Prosíme všechny účastníky této akce, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a na prohlídce dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Děkujeme!

V případě nízkého zájmu si vyhrazujeme právo akci zrušit, a to nejpozději do 48 hodin před jejím začátkem.