Mobilita a vliv Covid-19

Jaký vliv má pandemie koronaviru na to, jak se dopravujeme do školy nebo do práce? Jaké jsou trendy v rozvoji dopravy v českých a evropských městech? Jak můžeme využít data ze sčítačů a městských auditů cyklodopravy? A jaké možnosti přináší cargo-kola? Tyto otázky bude řešit mezinárodní seminář k podpoře cyklistiky ve městech, který proběhne u příležitosti oslav Světového dne kola. Uslyšíte také přednášky odborníků z Amsterdamu, Bruselu, Osla nebo Bratislavy. Akci pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci se spolkem AutoMat a Magistrátem hlavního města Prahy.

Akce probíhá také online. Stream můžete sledovat ZDE.

Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.