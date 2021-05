Pasta Oner / 20th Century Cabinet

Pasta Oner, český vizuální umělec, se po čtyřech letech představuje v Praze svou sólovou autorskou výstavou 20th Century Cabinet v prostorách dejvické Galerie Villa Pellé. Kolekce šesti desítek zbrusu nových děl je výsledkem autorovy práce posledních dvou let. Pět tematicky provázaných sérií různých výtvarných technik spojuje Pastovo ohlédnutí se za 20. stoletím coby pomyslným vrcholem současné civilizace.

Výstava 20th Century Cabinet je v české metropoli prvním plánovaným samostatným výstavním projektem Pasty Onera od jeho poslední sólové prezentace Art is Truth v pražské DSC Gallery. “Výstavu ve Ville Pellé vidím jako zásadní milník. Cítím velký respekt a musím se přiznat, že mám po těch čtyřech letech v Praze i velkou trému,” popisuje Pasta Oner. V průběhu uplynulých let se představil v řadě mimopražských institucí (Alšova Jihočeská Galerie, Dům umění v Opavě, Danubina v Bratislavě či Galerie Ludvíka Kuby v Poděbradech a další), publikum v Praze se však může těšit na jeho tvorbu po dlouhých letech čekání. Výstava chce být autorovou prostorově a mediálně ambiciozní, nostalgickou vzpomínkou na domnělou „esenci zlaté éry“ 90. let, jejíž obrazy autor osobně zažíval v kulisách tehdy již pomalu stárnoucího – a k nám paradoxně teprve přicházejícího – kapitalismu přelomu nového tisíciletí.

Scénograficky pojatá instalace výstavy, o jejíž architekturu se postaral kurátor Pavel Kubesa, prezentuje v 5 místnostech novorenesanční vily kombinaci rozličných uměleckých technik a materiálových a technologických experimentů. Na vstupní část výstavy, tvořenou korpusem klasických velkoformátových olejomaleb kombinujících realistickou figuraci s typicky „pastovskou“ pop artovou estetikou, navazuje série olejů a akrylových maleb na stříbrném plátně, které si vypůjčují motivy z legendárních filmů klasického a postklasického Hollywoodu (Snídaně u Tiffanyho, či Volný pád). Experimentální polohu zastupují dvě zbrusu nové, nikdy nevystavené Pastovy techniky: barevné pastelové kresby na plátně a monochromatické lepty odlévané do umělého kamene zobrazující ikony Ježíše, Coca Coly či Marilyn Monroe, stejně tak jako čisté gestické abstrakce.

Poslední patro výstavy je pojato jako muzeální reminiscence na nedalekou autorovu intervenci ve veřejném prostoru, velkoformátovou nástěnnou malbu Choose to be Happy, která je již deset let charakteristickou dominantou nezastavěné proluky na dejvickém Vítězném náměstí. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen s historií realizace slavného Pastova muralu, ale také s jeho několika nejnovějšími obrazovými adaptacemi.