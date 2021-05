Úzkost a učení se sebeovládání | Webinář

Bušení srdce, upocené ruce, nespavost, problémy s dýcháním, nervozita a neutichající všudypřítomný strach To je jen několik z nekonečna projevů úzkosti, která mnoha z nás dělá ze života spirálu tragédií a nejhorších možných scénářů. Co ale dělat, když nám mysl vysílá signály, že jsme ve svém těle cizincem? Proč se stáváme úzkostnými a proč někomu úzkost pomine a u jiného dlouhodobě přetrvává? Co je úzkost z biologického hlediska a jak ovlivňuje naše tělo a mozek? Jaké typy úzkosti existují, jak se stupňují její projevy a kdy zjistíme, že musíme vyhledat pomoc odborníka? Naučte se na úzkost nahlížet ne jako na projev slabosti, ale jako na závažný zdravotní problém, jenž je třeba aktivně řešit! V online přednášce publicisty a zastánce osvěty v oblasti duševního zdraví, Jeronýma Janíčka, si přiblížíme vliv úzkosti na naše chování, zjistíme, co dělat, když přeroste do panických záchvatů a dozvíme se tak, jakými dostupnými prostředky ji lze zvládat.

Jeroným Janíček

je publicista, mediální analytik a autor dokumentárního cyklu Život za zdí, který získal v roce 2018 Novinářskou cenou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti JEP. Působí v pražském Radiu 1 a napsal knihu rozhovorů Kde bydlí lidské duše s předním českým psychiatrem a popularizátorem vědy, Cyrilem Höschlem, a publikaci o úzkostech Když úzkost bolí, za níž byl oceněn Českou neuropsychofarmakologickou společností. Je autorem mnoha textů o úzkostech, desítek rozhovorů s předními českými psychiatry a psychology, ale také s lékaři urgentní medicíny, neurologie a interny. Jeroným Janíček má osobní zkušenost s jednou úzkostných poruch a depresí.