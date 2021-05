Příměstský tábor je pro děti / Kemp v CAMP

Letos jsme se vzhledem k situaci rozhodli vypsat dva termíny příměstského tábora. Jeden proběhne v červenci a druhý v srpnu.

Budeme chodit do terénu, pozorovat, fotit, sbírat informace a data a pak je zpátky v CAMPu třídit, debatovat nad nimi, vymýšlet a navrhovat nová řešení. I letos se budeme zaobírat konkrétním místem v Praze. Které to bude, je překvapení. Každopádně zabrousíme do historie, pozveme si hosta z praxe a budeme vytvářet modely. Vyzkoušíme různé materiály i výtvarné techniky, nezapomeneme na řezačku polystyrenu a letos navíc i odlévání do formy. Pokud vaše dítě rádo diskutuje, je manuálně zručné a nebojí se pracovat s betonem, pak je to ideální adept na náš příměstský kemp!

Příměstský kemp povedou čtyři lektorky: Jana Kostelecká, Silvie Luběnová, Tereza Keilová a Klára Melounová. Jedna je kunsthistorička, jedna je ilustrátorka a dvě jsou architektky.

Příměstský tábor je pro děti ve věku 9-14 let. Probíhá každý den od 9 do 17 hodin. Maximální počet účastníků tábora je 15. Přihlášky posílejte na adresu edu@ipr.praha.eu.