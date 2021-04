City Nature Challenge 2021

Tradičně se jedná o soutěžní projekt, ve kterém města spolu soupeří o co největší počet pozorování přírodní rozmanitosti na svém území. I v letošním roce je to však ve všech zapojených městech jinak z důvodu koronaviru. Přesto se však Praha účastní a tedy i vy se můžete zapojit!

K tomu, aby to bylo možné, je zapotřebí se zapojit ve dnech 30. dubna až 3. května 2021 a zaznamenávat pozorované rostliny, živočichy a houby ve svém okolí.

Díky moderní době již není zapotřebí vše překreslovat do zápisníku, jako to dělal například Charles Darwin. K zaznamenání nám slouží mobilní aplikace, kterou jsme pro tento účel vybrali a přeložili do češtiny. Jmenuje se iNaturalist. Je to opravdu snadné a zvládne to úplně kdokoliv bez sebemenšího přírodovědeckého vzdělání. Aplikace je totiž natolik inteligentní, že se pokusí sama rozpoznat, o jaký druh rostliny, zvířete, nebo houby se jedná.

Tato výzva odstartovala poprvé v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst. Do letošního ročníku se přihlásilo více jak 400 měst z celého světa (kompletní seznam zapojených měst naleznete ZDE), což je 2x tolik něž tomu bylo loni.

V rámci České republiky se zapojí opět i Brno a zároveň letošní nováček Uherské Hradiště.