LIVE stream - Zlatá husa

Naši milí diváci, pevně doufáme, že je to naposledy, co uveřejňujeme program živých streamů na následující měsíc. Když si na nás i v tom hezkém počasí (co se snad již konečně blíží) vzpomenete, budeme moc rádi.

Zdar Vám všem a kultura ještě stále žije!