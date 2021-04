The Offspring v Praze

Prague Summer Festival oznamuje nové datum konání koncertu The Offspring. Kapela vystoupí v Praze 12. června 2022, představí právě vydanou novinku Let The Bad Times Roll. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín koncertu.

Organizátoři akce ve spolupráci s managementem kapel pracují také na nových termínech konání koncertů metalcorových Bring Me The Horizon a Little Big.

Britové Bring Me The Horizon vydali na podzim minulého roku EP Post Human: Survival Horror, na kterém spolupracovali s Yungbludem či Grimes. Činili se i ruští provokatéři Little Big, pobavili novými klipy Tacos, S*ck My D*ck! nebo Sex Machine.

O desáté album obohatili svou diskografii The Offspring. Deska Let The Bad Times Roll vyšla po devíti letech od vydání nahrávky Days Go By.