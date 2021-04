LIVE stream - The Show Must Go Home: Queenie – World Queen Tribute Band

The Show Must Go Home with Queen music by Queenie

Velký a originální online koncert

(for English see the discussion or below)

Vyslyšeli jsme prosby vás, našich fanoušků, a připravili pro vás online koncert. Ovšem ne ledajaký! Dobře si uvědomujeme nepřenositelnost atmosféry živého koncertu do domácího prostředí. Proto jsme se rozhodli uchopit show jinak, po svém a zprostředkovat vám zážitek, jakého se u klasického koncertu nedočkáte.

The Show Must Go Home bude jedinečná po všech stránkách. Troufáme si tvrdit, že podobná show v českém online prostředí ještě nebyla. Jeviště, na kterém budeme hrát, svou velikostí překonává běžné live koncerty. Byť jde o online přenos, chceme mít vše autentické a perfektně připravené, jako byste opravdu měli přijít za námi.

Co vás čeká?

Slavné písně skupiny Queen v původních aranžích a tóninách.

Velkolepá vizuální výprava v podání stage designera Martina Hrušky.

Unikátní kostýmy.

12 kamer snímajících jeviště ze všech stran, které navodí pocit, že stojíte přímo na pódiu.

Záběry z ptačí perspektivy.

Vezmeme vás i mimo jeviště, kam se divák běžně nepodívá.

Ukážeme vám stavbu stage, tým zvukařů a necháme vás krátce nahlédnout i k nám do šatny.