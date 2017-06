Kouzelný cirkus

Toto představení mělo premiéru už v roce 1977 a od té doby je nehranějším titulem Laterny magiky. V březnu 2012 jsme oslavili 35 let nepřetržitého hraní této inscenace, která má na kontě přes 6 200 repríz. V současném repertoáru je také nejtypičtější ukázkou umění Laterny magiky, dílem velkého tvůrčího týmu, a syntézou jevištních složek. Divadelní prostor se v něm mění v cirkusové šapitó a diváka vtahuje do dění nejen panoramatický obraz a oblíbené triky s prolínáním předobrazu a reality. Poetické vyprávění o marné pouti za nedosažitelným ztělesňují postavy klaunů, podněcované kouzelníkem – Svůdcem a vidinou krásné Venuše, která na sebe bere podobu pozemských žen..

Duchovním otcem představení byl významný režisér Evald Schorm a spolu s ním dlouholetý šéf Laterny magiky a náš světoznámý divadelní architekt Josef Svoboda, který svou fantazii na scéně Laterny magiky uplatňoval do konce života. Na představení se podílel např. Jan Švankmajer jako režisér a scénárista, Jiří Srnec, jinak známý jako zakladatel českého černého divadla, filmový kameraman Emil Sirotek, choreografové Karel Vrtiška, Vlastimil Jílek, který byl ve své době českou baletní hvězdou, Jiří Hrabal z Československého souboru písní a tanců, Josef Koníček (také choreograf televizních pořadů a filmů) a František Pokorný. Známé je i jméno výtvarníka a ilustrátora Zdenka Seydla, který spolupracoval s mnoha divadelními scénami. Představení má nádech českého poetismu, a to nejen díky stylizaci postav do cirkusového prostředí. Divák si z něj může odnést zábavný zážitek i hloubku porozumění lidské duši.

Délka představení: 1 hodina 30 minut, 1 přestávka

Námět: Evald Schorm

Scénář: Evald Schorm, Emil Sirotek, Jiří Srnec, Josef Svoboda, Jan Švankmajer, Karel Vrtiška

Režie: Evald Schorm, Jiří Srnec, Jan Švankmajer

Scéna: Josef Svoboda

Kostýmy: Zdenek Seydl

Kamera: Emil Sirotek

Střih: Alois Fišárek

Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří Hrabal, Vlastimil Jílek, Josef Koníček, František Pokorný

Hudba: Oldřich František Korte, Vlastimil Hála, Jaroslav Krček, Jiří Srnec

Masky: Zdenek Seydl

Sound-design: Ivo Špalj