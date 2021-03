LIVE stream - Dům Bernardy Alby

Dům Bernardy Alby uvedeme ONLINE už v pátek 26. března od 20:00 hod. Vstupenky jsou k zakoupení nejpozději hodinu před začátkem - do pátku 26. března do 19:00 hod. S jednou vstupenkou můžete představení zhlédnout jedenkrát, a to kdykoli až do nedělní půlnoci 28. března.

ONLINE UVEDENÍ. Vstupenky možné zakoupit nejpozději do 26. 3. do 19:00. Cena je 100 Kč. Pokud budete sledovat představení s více lidmi nebo chcete podpořit divadlo, můžete si zakoupit dražší vstupné.